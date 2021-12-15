距離1218公投只剩下3天，到底要怎麼投票，科學跟政客要相信誰？「宅神」朱學恒今（15）日在臉書進行分析，並指出，我們奮戰努力，不是為了改變這個世界，而是不要讓這個世界改變我們。「你還記得那個相信科學的自己嗎？」

朱學恒表示，國家發展靠的是科學，靠的不是政客為了當選什麼都不顧的政策；國家安全靠的是邏輯，也同樣不是靠著網軍鼓動仇恨四處栽贓。

至於科學跟政客要相信誰？朱學恒說，核四必須重啟，因為台積電未來的數座新廠都需要大量的電力，而台灣的綠能根本無法負擔24小時全天候運轉的高科技廠，台灣的國家電網更因長時間的缺電降壓而殘破不堪，一再的發生事故，你覺得怎麼可能都是巧合？

而珍愛藻礁公投，朱學恒指出，背後所隱藏的意義是國家能源配比，天然氣發電佔比五成根本是徹底的錯誤，因為我方派去參加氣候變遷第26屆峰會的是一個政治系教授，學的是都市事務與公共政策，他不會告訴你的是，天然氣是比二氧化碳破壞力更強的溫室氣體，一百多個國家達成減排共識，只有台灣要強化天然氣發電佔比，為了錯誤的能源政策要犧牲藻礁，根本不值得。

朱學恒接著提到公投綁大選，他說這根本就是一個簡單的數學問題，把分開的活動綁在一起就是為了省錢，「你覺得納稅錢花不完嗎？如果有人告訴你分開來還比較省錢，他可能小學數學沒學好，不用理他。」

朱學恒認為，反萊豬進口更不用說，如果萊劑這麼好，為什麼全世界有160個國家不准使用？如果萊劑這麼好，為什麼台灣的豬農不能進口不能使用？如果美國要台灣進萊豬才要對台灣好，台灣的經貿談判專家怎麼一點反抗能力都沒有，不能改條件嗎？

看完朱學恒的分析，網友在他的PO文下方留言表示，「解讀得比政治人還好」、「邏輯正確」、「當然相信科學，不相信政客」、「單單進萊豬就不OK，不想讓小孩吃到」。