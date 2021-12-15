籃網本季是非常受矚目的球隊之一，因為他們擁有厄文(Kyrie Irving)、杜蘭特(Kevin Durant)和哈登(James Harden)的全明星組合，不過厄文至今仍未打疫苗，無法和隊友並肩作戰，這讓球隊動了交易他的念頭，而據《Bleacher Report》透露，他們還想送走幾位球員。
知名NBA記者費斯徹(Jake Fischer)透露，籃網除想把厄文送走外，不排除將射手哈里斯(Joe Harris)和內線悍將克拉克斯頓(Nicolas Claxton)放上貨架，一名球隊高層說：「這件事很瘋狂，因為哈里斯是籃網陣中唯一稱得上的真正3D球員，但他卻一直出現在交易名單內。」
本季哈里斯為球隊出戰14場先發，場均出賽30.2分鐘，平均拿下11.3分4籃板1助攻，投籃命中率45.2%、外線命中率46.6%、罰球83.3%，其中他的外線命中率暫居全聯盟第2高，僅落後給黃蜂的柯迪馬丁(Cody Martin)，他有46.8%的外線命中率。
克拉克斯頓本季出戰9場，17.3分鐘拿下5.1分4.5籃板，投籃命中率55.9%、罰球50%，據報導籃網曾在今年選秀會試探過他的交易價值，本季結束他將成受限自由球員，可能成交易籌碼，以便使用送走狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)、丁維迪(Spencer Dinwiddie)時得到的交易特例。
目前籃網戰績是19勝8敗(今日迎戰暴龍)，暫時排在東區龍頭，在沒有厄文情況下當家得分手杜蘭特大開殺戒，場均砍下29.4分7.6籃板5.6助攻，哈登則拿下20.8分7.9籃板9.6助攻，加上艾卓吉(LaMarcus Aldridge)和米爾斯(Patty Mills)有不錯表現，球隊得以在東區殺出一條血路。
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