籃網本季是非常受矚目的球隊之一，因為他們擁有厄文(Kyrie Irving)、杜蘭特(Kevin Durant)和哈登(James Harden)的全明星組合，不過厄文至今仍未打疫苗，無法和隊友並肩作戰，這讓球隊動了交易他的念頭，而據《Bleacher Report》透露，他們還想送走幾位球員。

The latest trade rumors surrounding Ben Simmons, the Lakers, Nets and Pacers, plus greater context on the Jaylen Brown whispers, and more notes from around the league, all at @BR_NBA: https://t.co/fQTF8VrRKp — Jake Fischer (@JakeLFischer) December 14, 2021

知名NBA記者費斯徹(Jake Fischer)透露，籃網除想把厄文送走外，不排除將射手哈里斯(Joe Harris)和內線悍將克拉克斯頓(Nicolas Claxton)放上貨架，一名球隊高層說：「這件事很瘋狂，因為哈里斯是籃網陣中唯一稱得上的真正3D球員，但他卻一直出現在交易名單內。」

本季哈里斯為球隊出戰14場先發，場均出賽30.2分鐘，平均拿下11.3分4籃板1助攻，投籃命中率45.2%、外線命中率46.6%、罰球83.3%，其中他的外線命中率暫居全聯盟第2高，僅落後給黃蜂的柯迪馬丁(Cody Martin)，他有46.8%的外線命中率。

克拉克斯頓本季出戰9場，17.3分鐘拿下5.1分4.5籃板，投籃命中率55.9%、罰球50%，據報導籃網曾在今年選秀會試探過他的交易價值，本季結束他將成受限自由球員，可能成交易籌碼，以便使用送走狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)、丁維迪(Spencer Dinwiddie)時得到的交易特例。

目前籃網戰績是19勝8敗(今日迎戰暴龍)，暫時排在東區龍頭，在沒有厄文情況下當家得分手杜蘭特大開殺戒，場均砍下29.4分7.6籃板5.6助攻，哈登則拿下20.8分7.9籃板9.6助攻，加上艾卓吉(LaMarcus Aldridge)和米爾斯(Patty Mills)有不錯表現，球隊得以在東區殺出一條血路。