台灣女優孟若羽日前閃電請辭與網路紅人鄧佳華拍成人片，引發外界熱議，孟若羽也因此打開知名度，加上她臉上有一顆黑痣，孟若羽還因此擁有「暗黑楊丞琳」的封號，就連楊丞琳本尊也關注到「暗黑楊丞琳」的話題，對此，楊丞琳則在IG發聲：「其實我覺得沒有像，我們有自己的特色」。

女優孟若羽身高158公分、卻擁有F級傲人上圍，她不只是小隻馬，孟若羽因臉上也有一顆明顯的大黑痣，而被封為「暗黑楊丞琳」，加上她日前閃電辭演與鄧佳華合作拍成人片，讓孟若羽瞬間成為話題人物，連本尊楊丞琳也有留意到「暗黑楊丞琳」的話題，楊丞琳昨（14日）則在IG曬出黑白照，並發文：「最近幾天，一直看到暗黑楊丞琳的新聞。是說，我這樣也挺暗黑的吧」，最後，楊丞琳則文末標記：「#我才是暗黑楊丞琳 #其實我覺得沒有像 #我們有自己的特色 #她很性感我很感性」。

楊丞琳發文吸引粉絲留言：「完全不像 楊丞琳就是楊丞琳，沒人可以代替」、「各有特色 但還是丞琳本尊最美 即使是暗黑派的 一顆痣什麼都搭的上邊」、「超傻眼 臉上有一顆痣就說像」。

其實不只女優孟若羽，英國華裔19歲天才女將拉杜卡努（Emma Raducanu）也被稱是「英國楊丞琳」，就有網友留言：「英國楊丞琳反而還比較有跟你像 那一點點點」，還釣出楊丞琳回應：「我覺得她比較像舒淇 我沒有那麼美」。