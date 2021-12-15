「中國古代生活館 」在中山堂進行的中華古代文物展，及文化教育的推廣活動，已於今年10月底告一段落。該館館長高寶樹表示，無償提供包括明代白玉石佛首及黃花梨宮燈等，都是海外遺珍的中華文物非常難得，中山堂為表感謝也特別發感謝狀予高館長。

中山堂主任江再發的感謝狀中特別強調，中國古代生活博物館與中山堂合作的文物廣活動，期間無償提供珍貴文物供該所展示推廣，特以此狀表達謝意。該項展覽在展期間提供中華文物供民眾免費參觀，到現場參觀者認為這些是非常難得一見的珍品。

中山堂感謝狀，表達對中國古代生活博物館感謝之意。

高館長則表示，這項展覽經歴台北市中山堂黃國琴及江再發兩屆主任，又遇到疫情期間，確實有些波折，但能順利推動實屬難得；針對高寶樹館長免費且無任何償報提供許多珍藏多年的珍貴古董文物，其精神也讓不少人稱贊欽佩。

中國古代生活館與中山堂簽署的正式合約，是從109年4月6日 起，期間因有中山堂前官員被調查離職，直至110 年10月 30 日由現任主任江再發見證下徹展，目前仍有一小部分在中山堂大廳三個廚櫃中持續借展。