一名來自巴西女孩Faby表示，媽媽18歲生下她時，親生爸爸就消失，直到媽媽遇到一名台灣男生，兩人戀愛結婚，帶著她們回台灣生活，讓她有一個穩定且安全的生活，最後她也和台灣男生結婚，但因為對方是職業軍人，常常不在家，她坦言真的很辛苦。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（14）日上傳最新影片，Faby指出，在巴西的時候，媽媽18歲生下她，親生爸爸就跑了，媽媽接著談了幾段戀愛，但都不順利，甚至還遭到男方施暴。直到她4歲時，媽媽認識了一名在巴西開餐廳的台灣男生，兩人開始戀愛，給了媽媽可靠的肩膀，媽媽和這名台灣男生結婚後，成了她的台灣爸爸，還生了3個妹妹。

接著在她11歲那年，台灣爸爸帶著她們全家回台灣，給她們更穩定、安全的生活。Faby說，在台灣的日子，她終於可以不用害怕出門被搶，和妹妹也可以安心地在學校上課，且每天還有吃不完的東西，媽媽的體重也從原本的50公斤增加到80公斤。

長大後，Faby的理髮師介紹了一個台灣男生給她，對方是職業軍人，但台灣爸爸曾告誡她，有3種男人不能嫁，包括醫生、警察及職業軍人，「因為他們沒有時間陪妳」。

Faby跟對方約會幾次後，被對方屹立不搖的精神及衝鋒陷陣的行為感動，再加上剛毅的外表卻非常溫柔，「對一個缺乏安全感的女生來說，我願意讓他保護我一輩子」，不過她也坦言，嫁給職業軍人真的很辛苦，因為他常常不在家，若有颱風等災害，也要以國家為優先，而不是家人。