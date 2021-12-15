號稱是今年度最大智慧製造實體展覽會—亞洲工業4.0暨智慧製造系列展，今（15）日在台北南港展覽館一、二館登場，計有台達電、東元集團、上銀集團、德國西門子、日本松下及三菱等1200家國內外廠商參展，使用4000個攤位。主辦單位邀請副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花等人參加開幕式。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今年匯集台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際物流暨物聯網展、台北國際冷鏈科技展、台北國際模具暨智慧成型設備展、台灣3D列印暨積層製造設備展及台灣國際雷射展等七大科技主題展。

展出從製造端到應用端所需之軟硬體設備與整合系統，提供業者改善製程及提升產品附加價值的轉型升級策略。此外主辦單位這次還規劃「Intelligent Asia Online線上展覽館」收納參展商與產品，搭配即時洽談功能，可與國際交流。

主辦單位指出，今年主軸為智慧製造全環節，展示從生產至配送的完整流程，3D列印展參展商有揚明光、實威、新纖等廠商。模具展有（金立）太、科盛、和勤等廠商參展。機器人展與自動化展參展商則有上銀集團、松下、三菱、東元集團、盟立、ABB、台達電、所羅門、廣運、氣立及西門子等廠商。

上銀這次將展出剛獲頒台灣精品銀質獎的晶圓移載模組EFEM、應用在電動車的滾珠螺桿等新產品、以及因應工業4.0潮流所開發的智慧滾珠螺桿；大銀微系統展出線性馬達、直驅馬達、力矩馬達搭配上銀旋轉工作平台、線馬氣浮單軸、驅動器及SSA產品等精密運動控制元件。

氣立前十一月合併營收18.9億元，也改寫年度歷史新高，這次參展聚焦在無桿缸、機械夾爪及真空元件三大類產品。東元集團這次以「智能工廠及低碳工業解決方案」為參展主題，分為低碳智能工廠完整解決方案、綠色動力系統解決方案、自動化解決方案等三大區域。

勤堃機械主推工業拋光研磨及咖啡機器人未來概念店；三菱電機則主打[email protected]工廠解決方案；所羅門AI智能擴增實境視覺系統；廣運雙溫層揀貨及隨機棧疊智能倉儲解決方案。

服務型機器人專區以緯創、微星為領頭羊展示智慧服務。物流展與冷鏈科技展參展商則有和泰豐田、台朔重工、研華等廠商；雷射展參展商以和和機械、慶鴻機電、台灣創浦為亮點，提供高端技術轉型思維。