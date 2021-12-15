今年第22號颱風雷伊於早上8點增強為中度颱風，目前向西北西朝菲律賓中南部群島移動，周六（18日）進入南海後北轉逼近台灣，氣象局表示，下周一（20日）受到颱風水氣影響，除了北部、東半部因東北季風下雨外，中南部也有降雨，且颱風後期路徑不確定性高，不排除掃過台灣，加上周五至下周二冷空氣影響，北台灣下探13度，空曠地區最低溫探11度，全台將又濕又冷。

雷伊颱風今天清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方2000公里的海面上，氣象局表示，雷伊颱風增強為中颱後，向西北西移動，預計周末進入南海後北轉，北上時強度會逐漸減弱，要留意其動向及強度變化，有可能逼近台灣，下周一受颱風外圍水氣影響下，中南部有短暫雨。

同時，氣象局表示，周五（17日）鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部明顯轉涼，越晚越冷，北部及東半部局部短暫雨，周六、周日（18日、19日）東北季風影響，強度接近大陸冷氣團，北部及東北部整天涼冷，最低溫下探11度，其他地區早晚亦涼冷；桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區受南方中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多。

氣象局表示，下周一、下周二（20日、21日）東北季風影響及南方雲系北移，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區亦有雨。