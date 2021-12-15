公投倒數3天，新北市長侯友宜日前發千字文，強調公投不應變「填鴨式圈叉題」，引發熱議，傳出侯友宜將在明年農曆前後有重大宣布。對此，國民黨副主席連勝文今天表示，在沒有了解是否是真的，或有心人士刻意誤導下，無法評論，他強調，大敵當前，此刻爭取更多民眾認同出來投票，比在黨內找戰犯更重要。

連勝文上午出席「中華戰略學會慶祝中華民國110年行憲紀念日暨兩岸退撫制度學術研討會」，被問到侯友宜日前發文表達對公投的想法，黨內仍出現雜音，連說，距離公投投票日只剩3天，此時全力對外爭取更多民眾的認同，比較重要。

連勝文說，一路跑下來後，發現民眾對幾個重大公投，尤其是攸關民生議題，支持民眾真的很多，但希望民眾能把支持化為行動，出來投票，過兩天天氣可能比較不好，希望不會影響民眾的投票意願。

至於侯友宜表態能否拉抬藍營投票率，連勝文表示，鼓勵民眾出來投票不是光靠一個人，而是所有人都在努力，包含黨內同仁、民間團體、熱心志工，都很努力在做，不能把責任全部弄在一人身上，這樣太過天真，要靠所有人努力才行。

據了解，侯友宜此刻發文，除完整對外闡述對公投的看法，更意在彰顯身為全國最大票倉、民意支持度最高的百里侯的獨立性及主體性，外界好奇侯友宜明年是否連任，或棄選直攻2024，傳出侯友宜將在明年農曆前後有重大宣布。

對此，連勝文說，「沒有耶，完全不知道，這幾天忙著公投宣講，完全不知道這些事情」，他無法針對類似傳言有任何評論。