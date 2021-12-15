結婚23年的女子指控老公有賭博惡習，且經常對她施暴，2015年分居後多次協商離婚，但他持刀威脅並揚言殺害，還多次以言語羞辱她，她提告訴請離婚，台北地方法院認為，兩造破綻已深，難以期待回復，且該事由應歸責於男方，判准離婚。可上訴。

女子提控，老公甚少負擔家用，更多次輸錢返家後無端辱罵她是「大陸妹」，要她滾回去，2003年她提出離婚，對方竟將她載至山上，並持刀架在她脖子上威脅不要離婚。

2015年，她在家中發現老公吸食毒品之器具，經詢問後，他坦承有吸食甲基安非他命，她無法接受搬離兩人住處並與友人開店，但他仍多次到場辱罵，還指著新買的水果刀說「這把刀遲早會用在你身上」。

台北地院審理後認為，兩造2015年分居至今，且老公有多次家庭暴力行為，足認兩造婚姻顯生重大之破綻，況她訴請離婚，態度堅決，兩造破綻已深，難以期待回復判決准予離婚。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！