英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)以經濟泡泡模式來台，傳出14日已與台積電(2330)董事長劉德音見面會談，基辛格希望台積電提供英特爾更多代工產能，希望台積電能為其設置3奈米專線。台積電在明天除息前，今日股價開低後向上，回到平盤599元。

基辛格13日晚間搭乘專機抵台，14日由官方釋出影片，表示與台積電緊密的合作與長期關係，也公開讚許台積電所獲得的成就。14日與劉德音等台積電高層在飯店見面，進行長達一天的會議，英特爾希望台積電為其設置3奈米專線來代工生產英特爾的CPU及GPU，台積電則希望英特爾預付訂金。

台積電今年第2季度現金股利即將於明日(16日)除息，每股配發2.75元現金。但受到美股周二續挫，台積電開小低盤，股價繼失守600元關卡。今早最低跌3元至596元，回測季線，但隨後逐步回穩向上，盤中翻紅漲1元至600元。

外資連三天賣超台積電共10658張。使得台股近三天下跌，跟隨台積電回測月線關卡。