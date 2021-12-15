美國參議院周二通過將聯邦政府舉債上限提高2.5兆美元，達到約31.4兆美元，本議案已送交眾議院表決，避免美國爆發前所未見的倒債危機。

在歷經民主、共和兩黨數個月的對歭僵局後，美國參議院以50票對49票壁壘分明的票數通過這項提高債限案。

共和黨的計畫是讓拜登總統所屬的民主黨在不需要共和黨支持下，自行將舉債上限從目前的28.9兆美元提高，這將作為2022年國會期中選舉宣傳戰的絕佳素材。

上周四參議院以64票對36票表決通過參院能以簡單多數提高政府舉債上限，掃除了參院必須獲得至少60票才能通過法案的程序障礙，如此一來，共和黨既不必為提高債限背書，又能拆除美國即將爆發債務違約的計時炸彈。

美國財政部長葉倫此前警告，美國將12月15日周三用完所有可以支付帳單的方法和工具，如果國會未能在此之前提高舉債上限，美國將面臨倒債危機，這可能重創全球經濟和股市。

由民主黨主導的眾議院料將在周二晚些時候審議此案，在通過法案後將送交拜登簽署，以完成立法。