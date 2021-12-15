POS廠虹堡(5258)受惠歐美無人自助服務商機湧現，訂單需求暢旺、能見度已達2022年上半年。公司致力解決長短料問題，力拚提升達交率、盡快滿足現有客戶需求，12月營收可望持穩高檔，對明年營運持續成長審慎樂觀。

虹堡股價近期震盪走升，11月初觸及38.15元的近4年4個月高點後拉回，於30.3～36.1元區間高檔盤整後再震盪向上，受展望轉佳激勵，今（15）日開高後放量攻上漲停價37元、領漲工業電腦族群，截至10點10分仍有近1100張買單排隊。

虹堡14日應邀召開法說，表示今年歐美解封後需求復甦，終端客戶拉貨動能提升，且明顯感受到無人自助服務商機發酵，包括自動販賣機、洗衣店、停車場等需求陸續開出，客戶並無重複下單狀況，目前訂單能見度已達明年上半年。

虹堡指出，供應鏈長短料問題仍是影響出貨動能及營運成長的最大考驗，目前電源管理IC仍缺，但整體缺料品項已有減少，預期狀況明年首季將更明朗。由於生產交期拉長，為盡快滿足客戶需求，多數產品均採空運方式出貨，避免海運塞港狀況。

虹堡2021年11月自結合併營收4.55億元，月增3.4％、年增達42.67％，改寫同期新高、歷史第四高。累計前11月合併營收38.5億元、年增達19.59％，已提前改寫年度新高。預期12月營收可望持穩高檔、全年篤定創高。

展望後市，虹堡認為疫情帶動去現金化產品業應用加速發展，持續看好無人自助服務需求，提供軟硬體整合性服務為業務成長關鍵。同時，充電設備未來市場成長可期，公司亦將積極布局電動車充電樁應用的相關支付服務。

虹堡認為，明年長短料問題有望逐步緩解，並因應生產成本上漲規畫調整產品價格，對明年營運審慎樂觀，目標明年營運持續成長。法人看好虹堡明年上半年單月營收目標達5億元水準，若無缺料影響，單月營收規模有機會達6～7億元。