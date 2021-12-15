3名山友10日前往台東縣海端鄉轆轆溫泉登山，本應在12日返回卻未見蹤影家屬13日通報警消，杜男求救途中迷途，所幸巧遇山友陪同返程，另許、羅2男在溯溪途中疑遭沖走失蹤，台東縣消防局搜救隊昨(14日)派員進入山區沿河搜救並無所獲，今天再度加派22名人力，從轆轆溫泉當基礎點，分別往上及往下搜索。

台東縣消防局昨天也申請空勤總隊直升機進行空勘，同時從空中沿河道進行目視搜索，今天清晨台東縣消防局在杜加派人力，分從轆轆溫泉往上區段及轆轆溫泉往下、初來橋新武呂溪上溯搜索。

家屬昨天表示，3天2夜遊程的應在12日返回，卻遲遲等不到消息，驚覺事態嚴重，於13日6時許通報警消，台東縣關山分局獲報入山搜救，僅尋獲頭部有輕微擦傷的杜男。

警方指出，被急流沖走的民眾為台東許姓嚮導與羅姓台南山友；而13日幸運獲救的杜男，是因有其他山友在返程途中巧遇到他，發現杜男看似迷路且飢寒交迫，隨即通報警方協助陪同返程，目前杜男在關山慈濟醫院接受治療後，目前已經出院。

消防局已將全案升級為山域事故，立即與大隊、搶救科召開搜救會議，通報消防署，預計執行3天3夜。

據了解，轆轆溫泉是東橫東段最隱密的野溪溫泉，雖保有原始之美，但從登山口到轆轆溫泉，就要花上4到5小時，到了溫泉下切到溪谷，至少還需2到3小時，垂直陡上陡下、攀岩過激流，長途跋涉考驗體力，不僅一般遊客較難抵達，即使山難專家，在救援上也頗具難度。