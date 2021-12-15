台北市長柯文哲日前上中廣新聞網節目《千秋萬世》，接受主持人王淺秋訪問，期間談到中央研究院確診案，柯文哲表示「我一聽就知道不是老鼠咬的」，不解為何一開始會這樣說，直言這就是「政治凌駕專業」，並說「兔子不要跟烏龜比游泳！」

王淺秋表示，以前當醫生是很有尊嚴，但當政治人物之後卻不一樣了，並指出柯文哲每次跟指揮中心「吵架」時，感覺指揮中心都吵不太過他，柯文哲就表示那是我的本業，「兔子不要跟烏龜比游泳！就算你兔子再怎麼厲害，人家烏龜是游泳的，你是要怎麼跟人家？」

柯文哲表示，「防疫（指揮）中心後面那排都是我的同事，怎麼會做出那些決策？當年都是我的同事，怎麼會這樣？」針對此次中研院確診案例，柯文哲就質疑「2.5億個案例只有3個是被老鼠咬到，你為什麼要這樣猜？」並說醫學其實就是統計的科學，「所以不要一直在說『萬一』要處理『一萬』」。

柯文哲說，2003年台大醫院遭遇SARS案件，包括穿脫等都沒有問題，最後才發現原來是冰箱，因此這次有狀況時，「一聽就知道問題在哪」，指出就是實驗室汙染，管理不良！

而指揮中心一開始曾反駁柯文哲提出的「不是動物傳染說」，柯文哲大嘆一口氣說「我就覺得奇怪，那些人都跟我同一批老師教出來的，怎麼會…所以這就是政治凌駕專業」。隨後王淺秋反問「那陳時中呢？」柯文哲則直言「他是沒有專業！」並進一步解釋「這本來就不是他的專業，但是後面那排都是專業的，那些都是我以前的同事」。