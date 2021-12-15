香港知名男星陳偉霆近日在大陸古裝劇《斛珠夫人》中，與楊冪上演虐心師徒戀而再度爆紅，使他戲約、代言不間斷。但事業相當忙碌的他，近日卻被媒體爆出與大陸超模何穗陷入熱戀，兩人甚至已見過家長，讓外界質疑兩人是否好事將近。

36歲陳偉霆（William）自從結束《斛珠夫人》的拍攝工作後，便緊接著投入另一部戲劇《照亮你》的忙碌拍攝行程，但在8月14日的「中國情人節」當天他卻被大陸媒體爆料，與現年32歲的知名超模何穗一同前往健身房中運動、傳情，兩人還已經偷偷同居了4個月之久。

近日網友還發現一向愛狗的陳偉霆，竟突然「轉性」養貓，還不斷在社群媒體上分享愛貓的合照，儼然變成「貓奴」，後來還為將愛貓的肖像變成潮牌的系列產品，讓不少粉絲懷疑陳偉霆這些行為似乎都是為了與愛貓的何穗在一起而有的轉變。而面對網友及粉絲的質疑，陳偉霆的經紀公司與潮牌始終「答非所問」或是避而不答，讓外界更加認定了兩人的戀情。

另外，還有消息指出，陳偉霆一直不肯公開認愛，除了顧及追隨他多年鐵粉們的感受外，也想保護曾結婚7個月便因前夫詐騙而離婚的何穗，避免遭到酸民攻擊，但消息曝光後何穗仍被女粉絲們視為眼中釘，甚至留言痛罵她「配不起陳偉霆」。不過，根據知情人士表示，他們即使戀情意外見光，仍愛得甜蜜也已見過雙方家長，很有機會能開花結果，再度引起網友熱議。