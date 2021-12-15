高雄一名傅姓男子積欠917筆交通罰單、96筆的牌照稅、燃料費及健保費，累計金額高達58萬元，卻一直不肯繳納，但執行署意外發現，傅男最近買了一輛要價百萬元的貨卡車，而且每天都到前鎮、苓雅區一帶停車，遂前往將新車查封，傅男見狀嚇得當場繳交25萬罰金，並允諾其餘款分期繳納，這才讓自己的愛車「獲釋」。

執行署高雄分署指出，傅男多年來共滯欠917筆交通罰單與96筆牌照稅、燃料費和健保費，總金額高達58萬多元，通知他繳納罰款卻不理，執行其銀行存款也僅得款3萬餘元，但執行人員發現，傅男積欠50多萬元罰單沒繳，卻在最近買了一輛價價百萬的貨卡車，可是到戶籍地卻找不到人與新車。

執行人員後來靈機一動，想到傅男有停車不繳費習慣，就請高雄市交通局查詢他的停車紀錄，得知他每天都會開新車到一心路、林森路、三多路一帶停車後，13日果真在附近查扣到傅男的百萬新車。

當執行署準備將傅男的新車拖走時，傅男才匆忙出現，經執行署人員告知拖走車的用意，他才驚覺事態嚴重，並向執行署人員表示，因為工作上必須使用該車，願意當場繳納25萬元，其餘請求分期繳納，高雄分署考量他的經濟狀況和工作需求，獲得移送機關同意後，才將查扣的車歸還。