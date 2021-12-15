台北市長柯文哲今接受中廣新聞網節目「千秋萬世」專訪。（摘自中廣新聞網youtube）

頻為疫苗、防疫政策與中央互槓的台北市長柯文哲，近期再因追查中研院南港P3實驗室女研究人員確診源開砲，他15日再嗆，這案一看就知道是實驗室汙染、管理不良，認為指揮中心打臉他的行為是政治凌駕專業，還脫口而出「衛福部長陳時中本來就沒專業」，因為這本來就不是陳的專業。

柯文哲今接受中廣新聞網節目「千秋萬世」專訪，主持人王淺秋詢問怎麼看南港中研院案？是女研究人員SOP出問題？他表示，因有過去台大醫院SARS經驗，因此這案他一聽就知道問題出在哪，他認為該女研究人員5個月就離職，但好的部隊要訓練、穿脫不容易，很明顯那就是實驗室汙染、管理不良 。

王淺秋追問，柯當時認為不可能是動物傳染，還遭指揮中心駁斥？柯笑說，他才覺得奇怪，明明那些人都跟他是同個老師教的，這明顯是政治凌駕專業，王追問「那陳時中呢？」，柯則說陳時中本來就沒有專業，因為這本來就不是陳的專業，但後面那排官員都是他前同事啊。

柯近一步指出，像疫苗那件事，他很早就知道國產高端疫苗拿不到美國FDA認證，還說難聽點他們錢都賺夠了；他批評，民進黨中央黨部那7個字「清廉勤政愛鄉土」，他認為少了「愛民」2個字，為何疫苗政策幹出這種事。