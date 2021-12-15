美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數據顯示，美國COVID-19染疫不治總數今天破80萬例，而美國2020年底推出疫苗後，2021年仍有約45萬人病歿。

法新社報導，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡人數為全球最多，而迄今過世的80萬人，相當於北達科他或阿拉斯加等州的一州總人口。

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、聯邦參議院領袖舒默（Chuck Schumer）與眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）等國會議員今晚在國會山莊階梯上默哀。

舒默在聲明中說：「今天…我們將緬懷80萬名沒挺過這個疫情的親人，這些人都是某個人的父親或祖父、母親或祖母、朋友或街訪鄰居。我們都有認識的人因感染COVID-19病故。」

美國2020年12月首度授權COVID-19疫苗接種，2021年春疫苗量已足以讓民眾廣泛施打。儘管疫苗提供高效防護力，2021年仍有約45萬人病逝，而大多數的死者都未接種過疫苗。

根據官方數據，在9月，也就是最新一個進行析報告的月份顯示，尚未完整接種疫苗者死於COVID-19的風險，是完整接種疫苗者的14倍。

Delta變異株引發的第4波疫情，在美國掀起一波接種潮，如今全美3億3200萬人口有超過60%已完整接種，但覆蓋率依舊落後其他富裕國家。

美國現在面臨第5波疫情，疫情核心落在氣溫較低的北部幾州，因為民眾冬季時通常會窩在室內取暖。

而最早於11月底在南非現蹤的最新高關注變異株Omicron，讓全球再度陷入警戒。美國約有3%病例是感染Omicron，但將跟其他國家一樣，比率預料將迅速增加。

初步數據顯示，大多數確診Omicron的患者僅有輕症，但Omicron的傳播力與免疫逃脫能力更強，可能會導致更多人感染，進而抵銷感染引發輕症的優勢。

衛生當局敦促16歲以上民眾施打追加劑，讓保護力恢復到過去兩劑在對抗過去幾種變異株的程度。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1101215