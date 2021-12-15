大陸《法治日報》15日報導，收視率造假問題從20世紀90年代起一直存在，後來在資本的作用下愈發隱蔽和複雜多樣。越來越多的影視機構和資料公司加入造假行列，或成為衛視造假的幫凶，或直接淪為造假的主謀。目前常見的造假方式仍然有兩種：一是汙染樣本戶，二是篡改資料。解決這類亂象的關鍵在於，將資料資產國有化，將互聯網資料權利收到政府手中。同時，政府部門應當引導社會改變「唯收視率」的評價方式。

報導指出，收視率造假亂象沉重打擊了整個影視行業。特別是2012年以後，大量資本進入，大批新公司沒有創作資源，但通過買收視率很快搶占了半壁江山，老牌製作公司不得不跟進，全行業被收視率綁架，電視劇水準下降在情理之中。

報導稱，「90％以上的電視劇都存在買收視率的情況，收視率造假是困擾影視行業的一顆大毒瘤。」這樣的觀點，李學政已經在各種公開場合說了4、5年。讓他感到痛心的是，這麼多年過去了，這顆毒瘤依然沒有被剜掉。

作為金盾影視中心主任、《人民的名義》總監製和總發行人，李學政深知「收視率」對於一部影視作品而言意味著什麼。2017年，《人民的名義》開播前，他和團隊成員也曾糾結是否要買收視率，但最終放棄了，將3000萬元（人民幣，下同）用於宣傳推廣。令人欣喜的是，《人民的名義》收視率表現強勢，這也是李學政對收視率造假的一次宣戰。

《法治日報》報導，2021年12月初，李學政在金盾影視中心談起收視率造假問題，皺著眉頭陷入良久的沉默。此前，他曾雄心勃勃地宣稱「抵制假收視率一定要從《人民的名義》開始，我們有信心抵制住這股惡流」；如今，他感覺自己在和沉屙做困獸之鬥，可若不鬥，則可能看著這個行業陷入惡性循環。

大陸導演郭靖宇曾於2018年9月在微博公開稱自己執導的影視劇《娘道》因不願意花錢買收視率被電視台長期擱置，而這筆費用高達7200萬元。消息一出，收視率的公信力廣受質疑。

這種情況至今沒有多大改善。李學政參與投資的一部電視劇今年4月在衛視播出，據他透露，這部劇一共賣了1個多億元（約合新台幣4.5億多元），卻花了9000萬元（約合新台幣3.9億元），買收視率。「掙的錢全部花在這上面了。」

多年從事文娛產業研究的北京律師李亨建議，立法機構要更加嚴謹地思考，什麼是真實的收視率，什麼是真實收視率的統計方式。

「如果要打擊收視率造假，首先是法律法規需要明確，究竟什麼是法律意義的收視率。中國目前的法律法規中，實際上是沒有對收視率明確定義的，國家標準中也僅有GB／T 30350-2013《電視收視率調查準則》提到了收視率的概念，但這部標準針對的僅僅是電視（廣播權），不適用於目前流行得多、使用廣泛得多的移動互聯網設備（資訊網路傳播權）。」