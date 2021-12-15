台開集團「新埔雲水觀」、「花蓮貨櫃星巴克」建案，13日獲頒第22屆國家建築金獎，總裁邱復生在頒獎時表示，台開的核心價值就是社會參與及共榮共生，永續創造台灣土地新價值。他說：「希望把台開國際建築的新視野與連結帶到台灣，而且要經常做、做多一點。」

「新埔雲水觀」與「花蓮貨櫃星巴克」均為台開近年的最新力作，兩案的核心訴求皆為與自然共生，並為環境永續發展留下註腳。台開總裁邱復生指出，這兩案均是他一手推動促成；並強調，該公司近年來在環境永續開發開發、休閒產業發展乃至結合有機素材的綠色建築、樂活養生等產業積極創新與經營，獲獎的兩案均為台開經營理念與體現核心價值的好作品。

秉持循環再生理念，台開再次賦予29個貨櫃全新生命（台開提供）

國家建築金獎是建築營造業界評鑑歷史悠久的代表性獎項之一，各屆獲獎者曾多次受總統府接見肯定。第22屆「國家建築金獎」台開兩案獲得公共建設優質奬、施工品質類–雲水觀及規劃設計類–貨櫃星巴克，雲水觀更獲得公共建設優質首奬；台開董事長邱于芸指出，此次獲獎除了深感榮耀之外，如同邱總裁指出「把台灣的土地上的省思，能透過這些建築大師同步帶向世界各地」！她同時也向台開團隊多年來的努力表達感謝。

台開指出，雲水觀，利用傳統木造工法組裝而成，內部薄殼木構造的嶄新參拜空間、簡單的屋頂分層，木構造薄殼、頂板天花以及表面紅銅屋面的規劃皆是國際知名弱建築大師隈研吾的能工巧思；主要構造以傳統木造卡榫工法，利用黃檜集層材自身防蟻特性另做防腐處理；屋頂採專業銅瓦匠師現場丈量鋪設，為全台第一座無牆、無瓦、無釘、無油漆的王禪老祖廟，使用中國榫卯設計，保留佛堂、藏經閣、修行等廟的三元素，堪稱是台灣道教建築的改革與創新。

貨櫃星巴克，全棟使用貨櫃組合設計而成，每個貨櫃走過不一樣的城市而有著不同的故事，設計秉持「循環經濟」的再生理念，賦予29個貨櫃全新生命，輔以方型鋼管加強，形成連續的筒狀結構；此般大樹開枝散葉的意象，更引領了環保建築的嶄新潮流。坐落於花蓮星天堂樂園一隅的「貨櫃星巴克」不僅為星巴克店鋪的亞洲首例，更是世界第一個有機體、有建築生命履歷的環保建築。