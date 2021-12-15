四大公投案18日將舉行投票，投票時間從當天上午8點至下午4點，中選會公告，公民投票法於投票日當天雖無禁止宣傳之規定，但投開票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，或30公尺內有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，可能面臨處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

中選會指出，民眾如於投開票所內，有穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票，不服制止者，則依公民投票法第22條第1項第1款規定，主任管理員應會同主任監察員令其退出，經令其退出而不退出者，依公投法第43條規定，係處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣20萬元以下罰金。

中選會也說，此次公民投票的投票權人年齡資格，依法仍以原法定公投日（即110年8月28日）前一日已滿18歲以上者為限，也就是民國92年8月28日以前（包括當日）出生的人有公投投票權，至於110年8月28日以後（包括當日）才滿18歲者，尚無此次之公民投票權。

另外，中選會提醒，有投票權人資格的民眾，110年8月9日（含當日）以後遷出戶籍者，仍應在原戶籍地投票所投票。同時，投票權人也可以透過電腦或手機進入中選會「110年全國性公民投票專區」網站，就可以看到「我要去哪投票」平台，或是在內政部戶政司全球資訊網「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，可查詢投開票所地點。