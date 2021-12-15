針對有雜貨店白米漲價一事，農委會農糧署指出，每日調查國內糧價，目前價格穩定合理，庫存充裕，一旦發現有異常上漲情形，就會依市場需求擴大常態釋出公糧稻米，以維持市場供需及價格穩定。

農糧署說明，14日的梗種白米平均每公斤批發價格35.67元、零售價格42.11元，相較11月批發價格月平均35.20元及零售價格42.04元，12月梗種白米批發及零售價格略呈漲勢，漲幅分別為1.34％及0.17％。

農糧署也查了近5年（2016-2020年）12月梗種白米每公斤月平均批發價格介於33.97元～38.57元，零售價格介於41.12元～43.29元，目前梗種白米批發及零售價格落在前述價格區間內。

針對稻米價格，農糧署表示，除每日調查糧商銷售稻穀、白米躉售及零售之國產散裝米價格外，每月也訪查轄區超級市場、零售商店等市售包裝食米之銷售價格，掌握市場行情資訊。

農糧署指出，國內食米交易型態，散裝米約占70％仍屬大宗，餘30％則為市售小包裝米，農糧署持續辦理全國各地散裝米零售價格調查監控，並密切注意稻米市場供需，以確保白米零售價格介於合理價格範圍內。

農糧署表示，目前110年第2期稻作收穫近尾聲，收穫進度98％，除公糧收購外，一般糧食業者亦持續收購新期稻穀中，又公糧庫存近78萬公噸糙米，足供國人約8個月消費需求，糧食供應充裕。