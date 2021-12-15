香港女星黎美嫻是80年代TVB當家花旦，當年受到電視台力捧，曾拍攝戲劇《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》和《絕代雙驕》等，因古典扮相氣質獲封「古裝皇后」。息影20年的她罕公開露面，直到最近女星劉美娟貼出一張照片，55歲黎美嫻的近照才曝光。

劉美娟7日在微博放上與黎美嫻、楊羚的同框照，寫道：「開心又相聚。」分享私下跟兩個圈內好友碰面的歡樂畫面，可以看到她們三個外型都保養得宜，獲得網友留言盛讚：「都好美麗」、「喜歡這三位女神」尤其是黎美嫻，剪著俐落短髮，配戴圓框大眼鏡，臉上薄施脂粉，氣質相當出眾，完全看不出實際年齡。

劉美娟近日公開與黎美嫻、楊羚的合照，55歲黎美嫻的近況終於曝光。（圖／微博@劉美娟）

黎美嫻在演藝圈最盛名的一段戀情，就是和梁朝偉的三角關係，兩人因拍《倚天屠龍記》相識，不過梁朝偉剛跟曾華倩分手不久，很快又跟黎美嫻走在一起，導致黎美嫻揹負小三罵名，2年後梁朝偉和曾華倩再度合作劇集重燃舊情，黎美嫻離開這段三角戀，2000年息影，2005年嫁給「元朗舖王」謝興肇，結婚16年未生育小孩，開心的過著兩人世界。