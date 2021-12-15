許多人都有不小心踢到桌腳的經驗，外科醫師陳榮堅分享可怕的案例，60歲的婦人踢到桌腳後，一年過去都沒好才決定就醫，結果切片檢查發現是惡性的黑色素瘤，須開刀治療，但在切除過程中，醫師發現癌細胞已經「根深蒂固」，最後只能大拇指切除。

外科醫師陳榮堅近日在談話節目《醫師好辣》上分享，一名60多歲的女性不慎踢到桌腳，導致腳趾頭瘀青，由於這樣的狀況很常見，患者也不以為意，直到大拇指上的黑色部分一年後都沒消失，患者才驚覺有異。

陳榮堅表示，他仔細看了一下患者的腳趾甲發現有點不對勁，因為指甲黑色部分的邊緣不太規則，而且指甲有增厚的狀況發生，做了切片以後，確認為甲床下「惡性黑色素瘤」，惡性度非常高。

陳榮堅透露，現在醫療相當發達，如果發現惡性度很高，其實可以透過局部切除的方式來治療，但這位患者的運氣很不好，手術切除黑色素瘤的時候發現，往下切除都還是可以看見癌細胞，因此最後只能將腳趾頭整根切掉。

陳榮堅也說，女患者發現腳趾頭被截除後，哀怨地詢問生病的原因，但其實現有的文獻很難去解釋，不過「慢性發炎刺激」的確有可能導致這樣的狀況。而這名女患者會得惡性黑甲症，有部分是當初踢到桌子後，沒有做完好的處理。

陳榮堅補充說，他所謂的完好處理是，當你踢到桌子以後，時隔了一個多月，腳都沒有好，不應該自行買藥塗抹，應該要尋求醫師的幫助，看看到底怎麼了，否則放任傷口慢性發炎，可會出現更多隱藏的危機。