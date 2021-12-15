日本首相岸田文雄15日坦白，日本政府多年來一直在虛報建築業訂單數字，專家學者擔心，這不僅會影響當地營建資料正確性，同時日本經濟成長報告，恐怕也會被沾上造假汙名化。

朝日新聞明指，日本國土交通省(MLIT)每月都會收集經篩選後約1.2萬家公司資料，而從2013年以來，每年就一直在重複計算這裡面大概有1萬家的公司紀錄。

以上消息見報後，日相岸田也在目前國會會期中坦承確有此事。岸田遺憾地表示，將盡快修正並採取行動避免類似事件再發生。岸田指出，從2020年元月以來，這些遭浮報的營建相關數據就開始被美化。至於對2020以及2021財年來說，並沒有直接影響到日本GDP數字。

但目前尚不清楚日本政府單位為何要這樣做，以及對當地GDP(經濟成長)報告，是否真的沒有產生任何影響性。

不過，朝日新聞報導，該項政府調查是匯集2020財年當地政府與民間，總金額約在80兆日圓，大概是7000億美元的建築訂單而製成的。同時，在計算日本GDP時，也會使用到這份造假數據。

朝日新聞指出，日本國土交通省會透過各地政府向建商每個月收集相關資料。萬一有建築公司無法按時交付，就會一次上繳好幾個月的數據。然後，國土交通省就會要求地方政府，把這些訂單數據改寫並合併在一齊後，當成是最新的單月數據。此外，這件恐有違法之情事，也一直作假到2021年3月為止。

除了日相承認外，國土交通大臣也證實此浮報資料一事。