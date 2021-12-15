板卡族群今年受虛擬貨幣、元宇宙等相關題材帶動，以及顯卡現貨市場價格翻倍，個股營收表現亮麗，以前11個月的營收來看，包括麗臺(2465)和撼訊(6150)累計營收年增都翻倍，而以11月單月營收來看，微星(2377)、技嘉(2376)、華擎(3515)、精英(2331)、映泰(2399)、承啟(2425)、青雲(5386)、麗臺(2465)和撼訊(6150)的營收年增也都在2位數至3位數之間。

電動車製造商特斯拉執行長馬斯克周二宣布該公司將展開測試，接受以狗狗幣(dogecoin)購買周邊商品，狗狗幣應聲飆漲逾30%。今早狗狗幣漲幅仍有16%，而其他虛擬貨幣如比特幣、以太幣等也都受到激勵走揚，漲幅在1~3個分點左右。

2檔今年板卡累計營收成長最強勁的個股為：撼訊今年前11月營收73.9億元，年增126%，11月單月營收為13.1億元，年增163%；麗臺今年前11月營收為81億元，年增109%，11月單月營收為7.23億元，年增69%。

而11月單月營收年增逾5成的公司則有：精英11月營收35億元，年增67%，映泰11月營收3.58億元，年增77%，青雲11月營收3.56億元，年增124%。

撼訊受惠超微AMD顯卡銷售供不應求，尤在顯卡現貨市價翻漲拉抬下，今年前3季EPS高達14.16元，毛利率更由去年同期的6.7%，大幅躍升到20.98%。撼訊今年也以7億元加碼投資台灣，其中6億元將購置新廠、另1億元將現增IoT應用的子公司。

麗臺積極佈局一站式AI管理系統解決方案，一方面推出通過NVIDIA認證系統(NVIDIA-Certified System)認證的WinFast桌上型工作站；另一方面推出MLOps流程管理平台AI管理系統(AIDMS)，協助製造業在NVIDIA GPU加速平行運算下，以無程式碼的友善操作介面、簡單易學的方式去管理、訓練與部署模型，並提供模型版本控管機制，實現一鍵部署系統流程自動化，即使是不懂AI和程式碼的使用者，也能在麗臺的幫助下快速實現AI數位轉型。今年前3季麗臺EPS達6.62元，毛利率也由去年的12.44拉升到18.69%。