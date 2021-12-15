美國經濟牽動全球景氣，許多民眾投資目光瞄準美國市場，卻不知從何著手。台新金(2887)旗下台新Richart數位銀行12月上架投資美國股票及外國ETF新選擇。民眾只要擁有Richart外幣帳戶和信託帳戶，無需再開證券複委託帳戶，就可直接於Richart APP申購上百檔美國熱門股票和ETF。此外，Richart雙幣優利定存也限定期間熱烈開放申購中，美元利率0.9%，人民幣則高達2.5%。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，Richart 於2019年領先業界推出小額投資產品「銅板投資」及「百元基金」後，市場反應相當熱烈。有鑑於民眾期待Richart推出股票投資新選擇，在聖誕節前夕，Richart回應廣大民眾需求，推出申購方式簡單又便利預約申購投資美國股票及外國ETF新功能。民眾只要在Richart APP就可完成預約申購，網頁不必跳轉、操作介面清楚簡單，享受一站式的數位金融服務體驗，隨時掌握Richart APP上超過80檔知名美股、30檔美國ETF，包含蘋果、特斯拉、微軟和Facebook等，只要透過Richart就可以成為知名企業的股東。

此外，投資美股時，許多上班族無法熬夜看盤或抓準適合進出場的時機點，為解決這項投資痛點，民眾可以透過Richart定期存美股，選擇每月、每三個月或每半年的週期性預約申購，或是設定到價通知，當股價到了可接受的價格再進場。值得一提的是，透過Richart一股即可申購，無最低申購的金額限制，讓民眾在台灣也能輕鬆投資美國大企業！

包國儀指出，民眾除了已預約申購方式投資美股外，Richart的外幣換匯服務，不定期提供搶匯、讓分或是優利活定存等行銷活動，早已是數位投資族關注的焦點。本月Richart推出「雙幣優利定存」限時活動，針對美元及人民幣推出三個月期的高利定存，換匯手續簡易快速、期滿後自動匯入個人外幣帳戶，最低起存金額只要美元50元或人民幣200元。