草皮遭人踐踏，當地居民譏諷「雨後變成水田」。（翻攝宜蘭縣枕山產業文化促進會臉書）

遊客缺乏公德心，導致園區垃圾量暴增。（翻攝宜蘭縣枕山產業文化促進會臉書）

宜蘭縣大礁溪地區的「三層坪農塘」剛完工，潺潺流水加上落羽松倒映，本月起吸引大批遊客湧進秘境拍照、打卡，結果人多到把草皮都踩爛了。當地民眾怒罵「草皮都快變成水田，可以插秧了！」經各單位開會協商，決定17日起封閉，預計農曆年後再擇日開放。

有攝影愛好者說，三層坪農塘位在員山鄉與礁溪鄉交界處，環境相當清幽，因景緻類似花蓮的「雲山水」而暴紅；他曾在上午8時前往拍照，10時離開時聯外道路已開始堵車，現場草皮被踩成爛泥，主要是免收費引來人潮，他個人接受使用者付費。

甚至有人騎腳踏車入園，嚴重影響草皮生長。（翻攝宜蘭縣枕山產業文化促進會臉書）

受託認養管理的宜蘭縣枕山產業文化促進會發表聲明，指三層坪農塘尚未正式開放，但連日來各地遊客蜂擁而至，不僅車輛壅塞造成交通不便，園區設施也遭人破壞，種植多時的草皮更被踩成光禿禿一片，雨後泥濘不堪，大大影響遊園品質。

枕山產業文化促進會建議，待三層坪農塘重新開園後，最好採預約式管理，以求總量管制，維護遊憩品質。決定17日起封園，以進行修護及強化安全工作。