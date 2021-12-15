中國外交部網站15日消息，中國國務委員兼外長王毅14日應約，同巴拿馬外長莫伊內斯通電話。強調中國在拉丁美洲地區從沒有地緣政治考慮。

王毅表示，中國視巴拿馬為平等的戰略合作夥伴，將巴置於中國對拉美外交的重要位置上。中巴建交是一個正確決定，完全符合兩國的根本和長遠利益，經得起時間和歷史的檢驗。

中方讚賞巴方恪守一個中國原則，這是兩國關係的政治基礎。中方作為巴拿馬的好朋友、好夥伴，將一如既往在國際舞台上支持巴方維護正當權益，包括巴方對運河的主權。中巴合作是南南合作，是開發中國家之間的相互支持和説明，目的是實現共同發展和繁榮。中國在拉美地區從沒有地緣政治考慮。

王毅說，巴拿馬是西半球重要物流樞紐，也是最早參與共建「一帶一路」的拉美國家。今年1至10月，中巴貿易額增長27.2％，其中巴對華出口額增長187％，中國已成為巴最大交易夥伴。雙方應加強發展戰略對接，推進務實合作，助力兩國發展振興。中方也願同巴方加強在聯合國、中拉論壇等多邊機制中的配合，推動國際秩序朝著更加公正合理方向發展，更好維護發展中國家特別是中小國家權益。

莫伊內斯表示，巴中4年前建交毫無疑問是一個正確決定。當前，中國已是巴拿馬和拉美地區的重要戰略夥伴。中巴關係前景廣闊，合作潛力巨大，大有可為。巴方堅定奉行對華友好政策，恪守一個中國原則，期待同中方進一步加強雙邊關係，深化經貿、物流等領域務實合作。巴政府宣布從2022年起將中國農曆新年定為巴全國性節日，並將春節慶祝活動列入巴國際旅遊推介計畫，這充分表明巴進一步推廣中國文化的積極意願。巴拿馬願同中國加強在拉美區域和次區域組織中的合作。