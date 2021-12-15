高雄市永安區烏林投居民抗議台電興達電廠施工導致魚類大量死亡。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

數十名高雄市永安區居民不滿台電興達發電廠施工造成噪音，導致大批養殖魚類死亡，以及部分房屋梁柱、地板龜裂，15日上午到台電在永安的施工地點抗議，並遞交陳情書，由台電南部施工處代理經理莊竣傑接受。台電允諾會改善。

陳情人邱麗雲等民眾上午到永安區興達路抗議台電施工，民眾代表黃福來說，興達電廠新建機組未做好環評，也違反政府規定，重大工程施工前沒有辦理施工前說明會，導致烏林投地區的民房龜裂，養殖魚蝦大量死亡。

這是當地居民繼去年8月抗議台電施工不當後，相隔一年多，再次抗議台電施工問題。台電南部施工處代理經理莊竣傑說，已經提出4項因應措施包含調整施工方式，將打擊式工法調整為鑽掘式工法，減少噪音振動；至於房屋龜裂問題，此已超過高雄市政府規定的鑑定範圍，但基於社區服務責任，台電仍擴大約30戶的鄰房現況鑑定區域，釐清責任歸屬。

對於大型車帶來的噪音問題，台電也將以替代道路讓大型車進出，減少車輛產生的噪音與震動，並在車行路徑設置45面警示號誌與8處測速照相機，規範大型車降速。

黃福來還質疑為何要於2022年4至9月起又要繼續使用室外煤場？台電表示，因為電廠卸煤碼頭是棧橋式碼頭，無防波堤遮蔽，易受西南氣流引起的湧浪，以及颱風嚴重影響卸煤。為避免颱風季節有斷煤的危機，進而影響全台發電調度與維持穩定供電等因素，室外煤廠有其必要性，且現階段配合新燃氣機組用地，室外煤場存煤區已從70萬噸存量降至40萬噸。

此外，還有民眾指責永安區公所收錢不辦事，態度消極。永安區長蔣金安說，這是不實指控，同仁都依法辦事，且台電也已對處理噪音的問題提出改善方法。