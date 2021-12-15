第一太平戴維斯今（15）日舉辦2021年商用不動產市場年終報告，第一太平戴維斯資深協理丁玟甄今天表示，今年經濟成長率上修，出口持續成長，商用不動產今年表現亮眼，成交量旺到「破表」總計成交達1619億元，年增12％，刷新該公司進入台灣市場15年最高紀錄。

丁玟甄表示，今年商用不動產交易金額達1619億元，再寫歷史新高，即使年中疫情升級三級警戒，卻不動搖買方信心，上下半年交易占比各50％，與去年疫情初次出現，交易急凍的情況迥異。

丁玟甄表示，在商用不動產市場方面，今年交易以廠辦最為熱門，全年交易金額達到487億元，年增達1倍，顯示自2018年的台商回流熱潮開始，接續中美科技戰與中國商業環境改變後，台灣製造利基持續浮現，科技製造業從初期的工廠擴增需求，延續至辦公空間升級擴大，對於商用不動產影響層面更加廣泛。

丁玟甄表示，今年較特別的是生技醫療業、食品業，也收購不少自用辦公室、廠辦等。

在商用不動產市場主要市場來說，都集中在北台灣，占七成。投資占比約51％，稍微高一點；但每一縣市占比都不同。

主要買家方面，以皇翔建設大股東收購SOGO敦南館等，收購商用不動產，最為積極。

土地市場方面，丁玟甄表示，今年土地與地上權交易金額累計達2751億元，但比去年小幅減少8％；但若排除今年缺乏大型地上權釋出的影響，單單土地交易金額達2482億元，跟去年比，是打平的。

土地市場方面，最主要買方為建商。但若加計跨足商用不動產掃樓，建商已收購2470億元之多，佔4300億元，比重已一半，顯示購置不動產力道加大，即使政策下重手打房，但仍不改變建商收購不動產的力道。

其中台中七期今年成交量已達310億元，為全台最大熱點。

另外在旅館方面，近年旅館經營相當慘，但沒有人在便宜出售旅館，交易金額還是居高不下。

明年要觀察的重點，一個是是否升息，還是要緊盯科技業，他們需要什麼，市場主流就會是什麼。另外，政策打房也是重點，預售市場可能會有震盪期，但建商對土地需求還是沒有改變，畢竟大家都不喜歡投機型買家去換約，所以對2022年的土地需求還是相當旺盛。