洪姓男子4年前在台南市海邊港口與黃姓釣客起衝突，他持菜刀揮舞嗆聲「砍死」，但因重心不穩跌倒，他起身後繼續持刀脅迫致黃男失足落海死亡。一審及二審依恐嚇等罪輕判，遭撤銷發回後，台南高分院改依殺人罪判刑11年，上訴後，最高法院駁回定讞。

最高法院認為，洪男在殺人行為過程中對被害人恫稱要把你砍死等語，是殺人實害發生前之危險行為，他持刀揮砍被害人已構成殺人罪，洪男否認原判決已認定的殺人事實，不能為上訴第三審之合法理由，駁回洪男的上訴，依殺人罪判處11年徒刑。

以捕魚為業的洪男，2017年1月5日晚上駕駛膠筏出港，準備採收魚苗，他駕駛的膠筏不慎勾到黃男的釣魚線，黃因此心生不悅，便手持石塊投向洪的膠筏並稱「我們在這邊釣魚，沒看到嗎？」，洪回說：「這裡是釣魚的地方嗎？」，2人便起口角衝突。

隨後，洪男從機車置物箱內拿出一把菜刀衝向黃，對其恫稱「我要把你砍死！」，但洪因重心不穩跌倒在地，黃閃身躲過未被洪砍到，洪自地上爬起後又繼續朝向黃揮舞菜刀，黃不慎失足落海，洪見黃落海下沈後逕自離去，經救難人員多日打撈搜救才尋獲屍體。