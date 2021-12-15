都市停車不方便，不少人買房時會一起買車位，但有網友反應，自家車位總是被鄰居「臨停」，讓他相當困擾，不少網友建議，可以安裝「車位鎖」，讓車位不再被佔用。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文並附上PO圖，表示自家車位經常被鄰居「臨停」，多次向警衛和保全公司反應都沒有改善，導致經常回到家愛車也無處可停，讓他相當困擾，因此發文求助，詢問「還能怎麼做？」

從原PO貼出的照片看，鄰居不僅佔位臨停，且停車方式也未依規定車頭朝外，而是車子直接開進停車位，車屁股露在外面。

網友建議安裝「車位鎖」，只要把車開出車位後，再將車位鎖鎖住，別人就無法使用。（圖／翻攝臉書社團爆怨2公社）

不少網友留言建議，「把自己的車停他後面，出去玩幾天再回來」、「我會停他後面，畢竟是自己的車位，當然要停」、「蒐證、民事求償」、「不當得利、侵權，選一個去告」、「管理費繳心酸的嗎，叫主委出來處理了」。

也有網友推薦使用「車位鎖」，就不怕車位被佔走，「設置車位鎖」、「我裝車位鎖，一勞永逸！車位是自己的，就給他裝下去，主委有意見就請他先處理好，外車隨意停車位的問題」、「若是您的車位有權狀，建議您去買車位鎖在自己的車位上，自己車子開出車位後，再將車位鎖鎖住，別人就無法使用」。