33歲大陸女星毛曉彤因演出《後宮甄嬛傳》中的瑛貴人打開知名度，去年更透過《三十而已》鍾曉芹一角走紅，她的身材嬌小、模樣可愛，卻人小志氣高擁有堅強個性，被父親拋棄後長大成為明星，卻又遭對方來要5000萬人民幣（約新台幣2.1億元）贍養費，引發外界譁然。

毛曉彤出身戲劇科班，出道以來她出演過《天涯明月刀》、《新天龍八部》、《新神鵰俠侶》，2016年她在《微微一笑很傾城》裡飾演女主角的閨蜜「趙二喜」，可愛模樣深植人心，之後也作品也都帶來正面評價，人氣不斷攀升，直到去年《三十而已》徹底爆紅。

毛曉彤演出《三十而已》徹底爆紅。(圖/翻攝自微博)

然而毛曉彤的童年過得十分坎坷，由於爸爸嚴重重男輕女，她一出生就被丟到垃圾桶裡，是媽媽偷偷將她撿回來，和爸爸離婚後，獨自撫養她長大，而毛曉彤的爸爸之後更染上了毒癮，她也徹底和父親失去聯絡，直到她走紅，父親竟跑來向她索取5000萬贍養費，被果斷拒絕。

毛曉彤的演藝事業差點被渣父毀掉。(圖/翻攝自微博)

毛曉彤的父親不甘被拒，上節目控訴女兒不孝，因為小吵架就拋棄他，還揚言要到劇組鬧事，毀掉毛曉彤的演藝事業，「咱們一起下地獄吧。」導致毛曉彤的形象一度受到影響，然而真相曝光後，網友一片倒聲援毛曉彤，痛批這名父親沒盡到撫養者的責任，只想著要錢，做法令人感到噁心。