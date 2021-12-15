近年已淡出幕前並曾公開表示自認已退休的知名作家吳淡如，如今過著充實而清幽的生活，不料卻被一則爆料打擾，昨天(12/14)她在臉書po文，無奈吐露慘遭移花接木亂剪片，她因此被「賜」癌，無奈不得不發文澄清，更難得撂狠話：「正如你所說的我『身家很驚人』，我一定請得起律師」。

有粉絲截圖跟吳淡如通報，說她被亂剪影片爆料罹癌，吳淡如看了不禁直呼「這什麼鬼東西」，嘆如今誰都能開網站、開YouTube頻道，「為了要有點閲率，也真的離譜了」，這回又被「賜」癌，她表示母系那邊雖有肺癌基因，「不過請不要詛咒我，我還好。每年都會定期檢查。也祝你長命百歲，把注意力放在關心自己的身體，好好保養」。

更無奈說自己已經結婚20年，「歐巴桑的婚姻真的不值得關心，你還在唱衰什麼？」，自嘲同情老公，說他娶到公眾人物真可憐，要被移花接木剪片亂搞，「還好我們家理性還夠，沒有被這種詛咒人家死或詛咒人家離婚的搞翻」。

吳淡如也難得硬起來，表示對方心態可能覺得惡搞沒問題，她沒辦法來提告，但她撂話：「正如你所說的我『身家很驚人』，我一定請得起律師」，而她澄清自己沒生氣，只是在澄清，而身為樂觀主義者，相信世界上好人比壞人多「壞人會看到自己的回力鏢回到自己頭上」，這是經濟學上的賽局法則，還說坊間有句老話：「如果你都連父母給你的臉或名字全部都不敢露出來，那麼我幹嘛跟看不見的鬼魅作戰？」，要這些魑魅魍魎早超生，陰陽界及眾生都平安，還說亂爆料者連她年齡都算錯很不應該，至少「功課要做清楚」。