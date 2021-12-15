重啟核四、護藻礁、反萊豬及公投綁大選公投即將在周六投票，藍綠積極動員拉票，台北市長柯文哲15日直言公投題目很爛，但在投票前，行政院長蘇貞昌應要出面回答「公投到底有沒有實質效力」，假設沒有人民為何要去投票，根本沒有意義，根本是投心酸的。

柯文哲昨接受中廣新聞網節目「千秋萬世」專訪，主持人王淺秋追問柯的公投立場，並詢問新北市長侯友宜千字文遭黨內圍剿一事。他表示，大家都可以說自己的意見，以民眾黨來說，即使他是黨主席也不會要求全黨一致，所以公投應該要表達，但不要強迫人家遵守自己的立場。

台北市長柯文哲今接受中廣新聞網節目「千秋萬世」專訪。（摘自中廣新聞網youtube）

話峰一轉，柯文哲直言公投題目很爛，他認為應要先問蘇貞昌回答一題，就是「公投結果出來會不會遵守？」，像上次公投政府哪一個有遵守，所以政府應要先說公投有沒有實質效力，如果沒有為何要去投票，根本是投心酸的。

王淺秋接著追問柯文哲公投意象，柯重申核四就該認賠殺出，但民進黨應講說核電12％缺口怎麼補，倘若增加天然氣佔比，每度電就要增加0.8元，算算每戶1個月電費要增加3萬，他認為政府都沒和民眾講這些，但政治不能都用喊的。

柯近一步透露，民進黨能源政策只寫到2025年，那之後怎麼做，還爆料綠營黨內大咖曾跟他說，有人問蔡英文2025之後的能源政策怎做，蔡竟然回「我總統只做到2024」，他笑說自己真的很想在媒體上揭露是誰講的，但要等到下節目才能跟主持人說。

此外，萊豬這題柯認為要「明白標示、源頭管理」，這樣問題就解決了，要求屠宰前3天停止餵食含有萊劑的飼料不難，因台灣是買方市場，當然可以要求賣方，但想不透為何民進黨不要這樣做。

他笑說，當時他去行政院說明這件事，結果出現丁怡銘冠軍牛肉麵風波，所以說不能夠隨便害人就是這樣，因為會害人害己；環南市場也是一樣例子，當時立委林昶佐出來批評他防疫做不好，結果搞到現在被罷免，「常常人家害我都害不到，真是諸神護佑」。

至於罷昶案是否會表態？柯則說，他是醫生不會害人，且2018年林也有幫忙他，只是身邊幕僚都笑說他太好心，「如果沒有你，當時時代力量3個議員怎麼會上（指林穎孟、林亮君及黃郁芬）」，他後來也認為雙邊只是互相利用，但重申當醫生不會害人。