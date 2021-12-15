英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)來台，傳出希望台積電提供更多代工產能，以及為其設置3奈米專線，今(15日)原本開低的台積電盤中翻紅，重返600元價位，聯電也漲逾1%，加以貨櫃三雄撐盤走堅，台股盤中翻紅站回17600點，一度來到17664.6點，漲逾60點。

季辛格以經濟泡泡模式來台，據指出14日已與台積電董事長劉德音會面，季辛格表表達希望台積電提供英特爾更多代工產能，以及希望台積電能為英特爾設置3奈米專線，代工生產英特爾的CPU及GPU，台積電則希望英特爾預付訂金。明(16日)即將除息的台積電開盤下跌2元、以597元開出，早盤陸續有零星買盤進場，接近10點時，股價翻紅，一度回到600元，小漲1元。

晶圓代工二哥聯電今開盤小漲0.1元，股價一度來到63.4元，漲逾1%；股王矽力-KY也漲逾2%；貨櫃三雄更適時扮演撐盤角色，漲幅皆逾1%，其中，萬海盤中見195.5元，漲逾3%，長榮也來到136元，漲逾2%。

美國11月生產者物價指數(PPI)年增9.6%，創2010年11月以來新高紀錄，加深Taper與升息循環的可能性，投資人關注疫情發展，並等待FOMC利率會議走向，美股周二(14日)4大指數全數收黑，道瓊工業指數下跌106.77點，跌幅0.30%，以35544.18點作收；標準普爾500指數下跌34.88點，跌幅0.75%，收在4634.09點；那斯達克指數下跌175.64點，跌幅1.14%，收在15237.64點；費城半導體指數下跌20.02點，跌幅0.52%，收在3794.41點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.11%，聯電ADR上漲0.64%，日月光ADR上漲0.69%。