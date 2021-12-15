第一太平戴維斯今(15)日上午舉辦年終記者會，目前土地取得不容易，再加上都更危老案件在融資條件上更具優勢，第一太平戴維斯協理丁玟甄指出，這些條件都促使建商成為今年商用不動產的最大買家，投資金額達467億元，若再加上今年度土地購買金額，建商今年擴增土地庫存達2470億元，寫下近3年新高，連續3年突破2000億元的購地門檻。

若以區域來看，雖然土地價格大漲，建商仍積極布局主要都會區，台中市、台北市及高雄市等三大都會區分別以670億、607億與355億元名列前三。丁玟甄說，台中七期更受到建商的追捧，全年交易金額高達311億元，包括興富發、皇翔、聯聚與宏璟建設都積極布局。

在自用剛性需求與投資型買方的積極布局下，工業地產的成交規模穩定成長，2021全年度廠辦、廠房與工業土地三者合計總額達1305億元，年成長13%，與中美貿易戰開打初期相比，交易規模提高6成。

從交易金額來觀察，北台灣買氣熱絡，桃園市的廠房與新北市的廠辦為主要交易重心，包括景碩以45億元購入勝華楊廠、台灣微軟以24億元買下南崁近7000坪的廠房作為數據中心，及全球人斥資41億元買下藍天電腦三重總部大樓，皆是市場關注的焦點。