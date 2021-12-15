電動車ETF市場再添生力軍，永豐投信募集的永豐智能車供應鏈ETF（00901）15日掛牌上市，每單位發行面額15元，惟適逢台股大盤回檔修正，開盤以14.9元、小跌0.1元開出，早盤多維持在平盤線附近震盪。

永豐智能車供應鏈ETF成分股共50檔，全面鎖定智能車必要的「4C產業台廠供應鏈」，涵蓋車用晶片（Chips）、車聯網（Connectivity）、充電系統（Charger）及車用控制台（Center Console）等。目前前五大成分股為台積電、聯發科、鴻海、台達電與聯電。

此外，觀察另三檔電動車主題的ETF表現，中信綠能及電動車ETF成分股亦為50檔，前五大為台積電、鴻海、台塑、台達電、聯發科，股價15日盤中小漲0.06％，最高價達15.02元。

國泰智能電動車ETF成分股則所則為30檔，前五檔為NVIDIA、特斯拉、ABBN、英飛凌、恩智浦等國際大廠，約兩成持股投資鎖定電池供應鏈，股價15日受美股拖累，下挫1.25％，暫失守季線；富邦未來車ETF亦僅30檔成分股，前五大成分股為特斯拉、NVIDIA、台積電AMD、豐田汽車，同樣小跌0.51％，回測季線支撐。