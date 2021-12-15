在經濟復甦的引領下，及受惠於財政支持、報復性支出與租賃行情回溫，各產業中，不動產業恢復的情況較預期更快，今年來富時全球不動產指數漲幅近18％，進一步觀察全球各主要區域的REITs指數表現，以美國REITs表現最為強勁，年至今漲幅接近27％。

投信法人表示，自疫情開始以來，低貸款利率刺激美國居民的購屋需求，與此同時，市場上房屋數量一直非常緊缺，帶動美國地產表現，後續來看，在房屋庫存供應仍緊俏，市場預期通膨可能再持續一段期間，被視為具抗通膨效果的房地產仍可望持續吸引資金流入。特殊型REITs如通訊電塔、資料中心、塔台等也因科技發展趨勢不變，未來需求及成長性看佳，建議趁勢以美國地產ETF來介入布局，把握投資契機。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，觀察近期美國房市表現，預計住房需求至少在未來幾個季度將保持相對健康，按照目前的銷售速度，全美的房屋供應量僅夠銷售2.4個月，而自新冠肺炎疫情開始以來，低貸款利率刺激美國居民的購屋需求，皆有利於支撐房地產市場。

通膨走勢仍受市場關注，部分資金也料持續湧入抗通膨資產，向來被視為抗通膨利器的房地產仍可望吸引資金進駐。整體而言，基本面良好，且房市成長力道可望延續，仍看好美國地產後市表現。

李鈺涵認為，特殊型REITs方面，隨著未來五年5G將持續高速增長並逐漸取代4G，電信公司明年將擴大資本支出，對美國基地台業者獲利將是長期利多，且雲端應用持續增加，全球數據中心需求預估每年10％已上增長，過去由美國帶動，未來將擴大至歐洲與亞洲。

即通訊電塔、資料中心、物流中心、塔台等特殊型REITs，技術會不斷精進，需求也會不斷提升，投資前景值得期待。建議善用美國地產ETF佈局，一舉掌握美國不同REITs次產業的投資機會，滿足穩定收息的投資目標，並順勢參與未來科技趨勢行情。