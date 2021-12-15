據報導，北京環球時報將設立社長一職，由中共中央機關報人民日報評論部副主任范正偉擔任；環球時報總編輯胡錫進為著名評論員，近幾年令該報成為北京對外的重要輿論工具。

星島日報今天在報導中引述多名消息人士指出，胡錫進退休在即，環時將設立社長一職，強化政治導向，由41歲的范正偉擔任。

據報導，范正偉是人民日報重要筆桿子、「任仲平」成員，曾經作為新聞界代表在一次座談會向中國國家主席習近平匯報工作。

「任仲平」是「人民日報重要評論」的諧音。據報導，范正偉多次參與中共中央重大活動報導，起草撰寫中共18屆三中、五中全會等多篇人民日報社論，起草撰寫多篇人民日報元旦、國慶社論，參與撰寫10多篇「任仲平」文章。

除了范正偉，人民日報國際部副主任吳綺敏將擔任環時總編輯。

報導說，環時是人民日報的子報，長期由胡錫進出掌，該報和旗下的環球網對國際問題和台灣、香港的新聞較為關注，頗具影響力。