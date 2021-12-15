今年工業地產市場旺到爆！最新調查顯示，在自用剛性需求與投資型買方的積極布局下，工業地產的成交規模穩定成長，全年廠辦、廠房與工業土地三者合計總額達1305億元，比去年成長13％，與中美貿易戰開打初期相比，交易規模提高六成；部分區域，土地行情甚至一年飆兩成。

第一太平戴維斯今天最新調查，台灣主要工業區的工業地價漲幅，平均已來到12％；特定工業區土地甚至飆上兩成。其中，中壢、龜山工業區已衝上3字頭，漲幅非常強勁。

主要成交區域以北台灣為主。其中以桃園最多，成交量高居榜首。

隨著廠業南遷，帶動上下游廠房跟進，加上北部工業區價格上揚、飽和，也驅動產業紛紛南移。

另外隨著工業地產熱度升溫，近年也吸引金融保險業跨足工業地產市場。預期未來幾年，專業投資機構、保險業會放在工業不動產非常大的投資比重。

另外第一太平戴維斯最新調查，據今年度對未來擴廠需求，218家上市櫃公司有31％明年有擴張需求，仍以自由為主；有六成為半導體和電子零組件相關，七成希望購置工業廠房和土地為主，雙北市購置商業大樓或廠辦大樓，作為擴張空間。

展望2022年工業不動產市場趨勢，中南部持續成長除廠房及廠辦外，現代化物流倉儲、綠能產業、數據中心等需求，將帶動下一波的工業地產；土地使用更多元；專業投資人將加碼進場。