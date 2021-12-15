全台房價高，現代人買房多半都會貸款減緩買房壓力。有網友透露，自己最近有換屋想法，想從公寓換到社區大樓，初估需要貸款900萬，如果以30年房貸利率1.5%試算，每個月需要繳超過3萬元的貸款，這讓已經40歲的他感到有點恐懼，因此上網求助網友們的看法與經驗分享，引起熱烈討論。有過來人點破原Po心態上的盲點，「太傻了，銀行要先審核，會過代表銀行都不擔心，你擔心啥」、「房貸又不需要繳清，繳不出來大不了賣掉，搞不好最後還會賺。」

該名網友在PTT論壇Home-Sale版上發文表示，目前住的公寓買5年多，還有200多萬的房貸要繳，但若賣掉房子還清，應該還會多出200萬的現金，近期有換房想法，初估需要貸款900萬，若用30年房貸試算，每個月要還超過3萬，讓原Po感到有點害怕，「現在我快40歲，還清可能就70歲，突然有種未來30年都要付3萬多的恐懼，你們是如何克服這種內心的恐懼感呢？」

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為他的擔心是多餘的，「等通膨後再賣掉，你還會多出許多，沒人叫你繳完才能賣」、「銀行要先審核，會過代表銀行都不擔心了，你擔心啥」、「利率那麼低有啥好恐懼，最好有40年50年房貸，一輩子都不要還」、「該恐懼的是銀行吧，你怕什麼」、「就慢慢繳，付不出來還有寬限期可用，最差就賣掉，搞不好還會賺。」

不僅如此，文章意外釣出內行人分析，他認為原Po最大的問題是租房可以租便宜的，但想買貴的，「其實這是非常多人有的迷思，常常想要一步到位，沒有急迫換屋需求，當然是閒錢繼續投資多買一間收租，等每個月租金10幾20萬收入，到時候要買什麼房，哪需要自己繳貸款啊，所以關鍵在於學會投資，錢滾錢被動收入繳房貸。」

還有網友提及，從根源來看，原Po並不是害怕繳房貸，而是害怕賣房，「老實說房貸繳不出賣掉就好了，真正過不去的坎是怕難以脫手或是賠售，傻傻的，比房貸利率低的資金哪裡找，讓你賺的錢更靈活運用不好嗎？」