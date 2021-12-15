3人5天前就開始演練行搶快速道路旁、五股山區超商ATM，劉、項男早到7分鐘，趁保全補鈔時機持搶，搶走121萬餘現金(戴上容攝)

3人5天前就開始演練行搶

圖為起獲的空氣槍(戴上容攝)

警方在三峽溪邊找到丟棄的現金匣(戴上容攝)

新北市五股區14日下午5時許發生超商ATM搶案，21歲劉男以缺錢花用為由，找來46歲林男、16歲項姓少年，3人5天前就開始演練行搶快速道路旁、五股山區超商ATM，劉、項男早到7分鐘，趁保全補鈔時機持搶，搶走121萬餘現金，3嫌駕車開往台64線逃離，案發2小時被警方在三峽逮捕，被警方依強盜罪移送。

據了解，劉姓主嫌是台北市的幫派分子，項姓少年是他的小弟，2人有妨害自由、傷害、殺人、槍砲等刑案記錄，林姓男子曾是白牌計程車司機，有妨害風化、賭博、竊盜等記錄，劉男以缺錢花用為由，找上林、項2人，林、項互稱不認識，3人是臨時組合。

林男家住新北市蘆洲，3人選擇在相鄰、偏僻五股山區犯案，劉男聲稱是用谷歌搜尋目標，選定快速道路匝道口的超商，逃脫比較容易；三人從5天前就開始多次勘查地形、路況，熟知保全定期巡迴到超商ATM補鈔時間，提早7分鐘到場，伺機持槍行搶保全。

14日下午5時許，由劉男與項姓少年著運動服、藏著空氣槍犯案，超商店員以為只是一般顧客未加以理會，2嫌直直走向ATM，持槍喝令正在補鈔的保全交出4箱現鈔，得手後立刻由林男駕車上台64線逃離現場。

警方表示，獲報後對保全人員與店員初步調查，他們均表示不認識3名嫌犯；另一方面警方利用雲龍系統鎖定嫌犯車輛。警方發現3人得手後駕車逃往桃園大溪，又再度駕車從大溪折返回到三峽，回到三峽後到溪邊丟棄保險公司裝現鈔的箱子，繼續逃逸。

警力於三峽撒開搜查網，三峽吉埔所所長張凱昱先行在三峽大福路上發現該車，他便緊急騎車攔截，蘆洲偵查隊、派出所等警力及時到場將嫌犯逮捕。即便人贓俱獲，林嫌仍辯稱自己是白牌計程車載客，劉、項2嫌也矢口否認行搶。

蘆洲警方表示，3嫌選用5門掀背車，方便直接在車內取鈔裝袋、快速道路匝道口旁超商便利逃逸、只花2分鐘便得手等細節，無疑是縝密預謀犯案。訊後，在車上尋獲便裝衣物2套、贓款121萬元現鈔、以及在三峽溪邊撿到的4個保全裝有現鈔的箱子，警方偵詢後將3嫌依強盜罪嫌移送法辦。