癱瘓42年！月亮歌后昔爆紅賺上億 醫曾判剩2天可活

65歲資深歌手李珮菁以《我愛月亮》一曲紅遍歌壇，因此有了「月亮歌后」的封號，不過手術失敗導致下半身癱瘓42年，靠著不斷復健後，腳開始有了知覺，不過昨（14日）卻發文感嘆：「知覺恢復原來是這樣痛苦」，讓大批粉絲紛紛留言關切。

李珮菁昨（14日）在臉書透露吃了2顆嗎啡和鬆弛肌肉劑止痛，但不適狀況絲毫沒有減緩，腰部以下感覺置身在冰凍庫，甚至只要說話都會增加身體痛苦，強調即便自己這麼能抑制痛苦，但無奈壓力已經到極限，也開始對所有人、事、物都沒有感覺，如今只能靠著冥想說服自己沒有痛苦，讓她不禁感嘆：「知覺恢復原來是這樣痛苦」。

粉絲見狀紛紛留言關切：「珮菁姐，加油，好心疼你，相信明天會更好」、「加油哦，努力早日康復平安健康」、「無法體會那種痛苦，但知道是椎心之痛，只能默默的為妳祈禱」，李珮菁眼見無數粉絲關心，也留言回覆：「42年都過了！再痛苦都能熬過的」、「每次都關關難過，關關過，不擔心！只是痛苦到不能動！沒事」，希望大家不用太過於擔心她。

李珮菁10月出席活動時，透露原本下半身癱瘓只能靠輪椅代步，經過長年不斷復健，不僅已經恢復80%左右，腳也開始有知覺，還可以做些簡單的前踢動作，希望這1、2年內就可以重新再次站起來。