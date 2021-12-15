立法院教文會今天熱烈討論《國民體育法》修正案。（林志成攝）

東京奧運男子羽球雙打金牌「麟洋配」，因具有台灣土地銀行球員的公務員身分而無法代言商業廣告，引發爭議。立法院教育及文化委員會今天修正通過《國民體育法》第22條，曾任國家代表隊之運動選手，若具公務員身分，得經其任職機構同意後接受商業代言。

「麟洋配」獲東奧男子羽球雙打金牌後，台灣啤酒等企業有意找兩人代言，卻因為他們所屬的台灣土地銀行是公營事業，受《公務員服務法》「不得兼職與經營商業」之限制而難如願。

對此，包括民眾黨團、立委林奕華等18人、委員林宜瑾等24人及委員鄭正鈐28人均提出《國民體育法》第22條的修正版本，雖然各自文字有所不同，但精神卻一致，要讓像「麟洋配」這樣的頂尖手，即使具有公務員身分，也可以接受商業代言。

林奕華表示，我國公營事業包括台灣土地銀行、台灣電力公司等，長期扮演支持、栽培體育選手的重要角色，不僅投入資金培育基層選手，更為了提供職業運動員職業保障將其納入正式編制，然而因此限制了運動員從事廣告代言活動，不利於運動員協助運動行銷。

林宜瑾指出，台灣土地銀行是公營事業，將優秀體育選手納為正式人力，是出於協助發展國內運動的決心。為了讓優秀選手有更大發展空間，他們主張，國內外競賽有優異表現的運動選手，經過其任職機構的同意，可以接受商業代言。

教育部次長林騰蛟回覆，教育部主張先進行《公務員服務法》修法（考試院主政），鬆綁對優秀院動員的代言規定；其次，再看是否要修改《國民體育法》，納入曾任國家代表隊的運動選手，若具公務員身分，得經其任職機構同意後接受商業代言。

不過朝野立委均認為，《公務員服務法》修法最快也是下個會期才會進行，因此主張先行修改《國民體育法》，讓具公務員身分的優秀運動選手，可以盡快接受商業代言。

經過朝野熱烈討論後，立法院教文會今天通過《國民體育法》第22條修正案，增訂「曾任國家代表隊的運動選手，若具公務員身分，得經其任職機關（構）同意後接受商業代言，不受《公務員服務法》有關經營商業及兼職規定之限制；其商業代言之範圍、限制、程序等相關事項之辦法，由各該主管機關（構）定之」。

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