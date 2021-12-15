桃園市長鄭文燦和知名書法家林隆達互贈禮物。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦和知名書法家林隆達互贈禮物。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦和知名設計師廖小子互贈禮物。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦和知名設計師廖小子互贈禮物，圖為手稿。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦和知名書法家林隆達、知名設計師廖小子。(蔡依珍攝)

桃園虎年2款春聯15日亮相，除了邀請書法名家林隆達題字「福氣安康」，也首度設計斗方春聯，由台味硬漢設計師廖小子操刀，設計桃子身型的老虎，色彩鮮豔討喜，2款都取「虎」的諧音「福」字設計，即起透過鄰里系統分送家戶，市府1樓也能領取，20日起也可至各庇護工場及獨立書店索取。

桃園市長鄭文燦說，今年書法春聯邀請國內知名書法家林隆達題字，他退休前國立台灣藝術大學任教，作品曾獲國內各大美展首獎，也獲多項權威獎章，包括中山文藝獎、中興文藝獎、吳三連文藝獎等，更於2016年獲得日本國際書道聯盟主動頒贈外國人最高榮譽「外務大臣賞」，作品獲得各大美術館典藏，全國首個由政府興建營運的桃園「橫山書法藝術館」，開館首展「飛墨橫山」也有林隆達的作品。

鄭文燦說，林隆達這次題字「福氣安康」，「福」字與「虎」諧音，配合「安康」代表虎年平安健康，希望透過「虎」年的「虎氣（福氣）」，庇佑疫情能早日結束、回到日常，讓台灣平安、國人健康，是我們深切的願望。

鄭文燦也介紹，邀請知名設計師廖小子設計桃園首款斗方春聯，本名廖俊裕，畢業於高雄師範大學視覺設計研究所，是國內知名藝術家，也是獨立書店老闆，設計元素多取自台灣庶民文化，被譽為最具台灣味的設計師，作品橫跨書籍唱片封面、展場設計等，總統府2018年新年賀卡、桃園大溪祭典「大溪大禧」2019、2020年主視覺，都由他操刀，他所設計的拍謝少年樂團專輯《兄弟沒夢不應該》也獲金曲獎最佳專輯裝幀設計獎，作品在各領域都受肯定。

鄭文燦說，廖小子將老虎與桃子結合，創造出一系列屬於桃園的桃虎，展現各種姿勢與表情，象徵桃園這座年輕都市的活力，並利用桃虎身上虎紋延伸出「桃」、「福」、「好」3字，「桃」除了代表豐腴，也是桃園的簡稱，「福」諧音「虎」，轉化原本虎的煞氣，「好」則是「虎」的台語發音，有趣又淘氣。

鄭文燦說，2款春聯各有特色，即起透過區長及里鄰系統分送至各家戶，書法春聯在市府前後門出入口處、斗方春聯至市府1樓「喜憨兒桃園市府庇護商店」及「全家便利商店桃園市府店」領取。另為照顧身心障礙者及推動閱讀文化，20日起斗方春聯也可在各庇護工場及獨立書店營業時間索取。