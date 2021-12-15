由視障音樂團體EyeMusic譜曲作詞，結合多達十位視障者共同演唱的「等待世界回心轉意」公益歌曲，表達出疫情下視障者的另一種心聲，〈等待世界回心轉意〉歌曲中對疫情的感受，來自EyeMusic樂團的自身經驗，因為就在一般人已習慣受疫情影響而改變習慣的地方，視障者的生活倍受挑戰。

〈等待世界回心轉意〉歌曲中對疫情的感受，如因為找不到商店的QR Code掃描，而無法如往常一般自行進出，也因為電梯按鈕被包上膠模而無法辨識點字，更別說因無法在店內飲食，或是無法依靠街頭演出維持生計等事情，使得許多視障者對於這次疫情較常人更為敏感。

這種似乎看不到疫情盡頭的生活，就成為EyeMusic樂團歌手王嬿甯、江尉綺創作的念想，他們以「自由呼吸」、「迎向自由的風」期待能夠回到不用時時刻刻戴口罩的日子；以「世界回心轉意」將世界擬人化，希望生活能早日回歸正軌。EyeMusic樂團希望透過音樂的感染力分享希望，以實際創作的付出，激發生命的勇氣與奇蹟，成為自己的光照亮自己，也照亮他人，實踐以耳為目的善意。