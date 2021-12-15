Omicron變異株蔓延世界各國，國內也有3例境外移入個案，而英國即使疫苗覆蓋率高，Omicron感染數仍然突破3000人，且出現全球首例死亡病例。目前對於Omicron的科學證據仍不足，國內專家分析，應該不至於變成「大魔王」程度，尤其台灣多數人剛打完疫苗，抗體濃度高，Omicron的危害應該不會比英國嚴重。

台灣科技媒體中心今（15）日邀請中興大學獸醫病理生物學研究所所長吳弘毅、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如召開線上記者會，分析目前科學研究對Omicron變異株的最新狀況。

台灣科技媒體中心今（15日）邀請中興大學獸醫病理生物學研究所所長吳弘毅、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如召開線上記者會，分析目前科學研究對Omicron變異株的最新狀況。（台灣科技媒體中心提供）

吳弘毅指出，變種病毒一定會持續產生，但包括Omicron在內，應該不會變成大魔王的程度，因為病毒變異只是為了生存，如果致病力太強，感染者快速死亡，對於病毒傳播反而不是有利的。

目前已知Omicron有超過30個變異點。施信如分析，變異點越多不代表免疫逃脫情況越嚴重，而是要看變異的位置，以Omicron來說，確實有幾個重要的變異點；而目前各國突破性感染情況增加，但台灣多數人剛打完疫苗，抗體濃度高，應該不會比英國嚴重。

兩位專家皆認為，新冠肺炎未來將走向「流感化」。吳弘毅提出思考方向：各國是否可以制定一個每年打疫苗的時機，就像流感疫苗每年統一開打，讓全世界的抗體趨勢比較一致。

國內原優先開放醫護人員等高風險族群施打第三劑，近來開放全民滿5個月皆可追加接種。施信如表示贊同，但她提醒，每個人對於疫苗的反應不同，有些人抗體產生很高，現在打第三劑反而不好，如果可以先透過簡單的檢測方式，先了解每個人的抗體，就可以把疫苗用在需要的人身上。

她也提到，mRNA疫苗是新的疫苗，無法得知有哪些長期副作用；目前有研究發現，打完疫苗後心肌炎相關因子會增加，但是否導致疫苗副作用，目前尚未被證實；未來一旦被證實，代表有些人可能需要避開mRNA疫苗，而改成蛋白質疫苗，這些還需要全球科學家繼續努力。

牛津大學團隊最新發表的研究指出，接種兩劑AZ疫苗25周後，對於Omicron的保護力幾乎等於零，BNT較高。吳弘毅認為，不能說AZ完全沒有效果，疫苗接種後25周是很長的時間，抗體本來就會下降；施信如也提醒，該研究是在實驗室中將血清和Omicorn混合，無法得知在人體實際預防重症的效果。

針對有醫師指稱「打兩劑AZ等於沒打」，施信如認為，AZ在全球疫情爆發時幫助很大，已經完成階段性任務；但AZ產生的中和抗體比較低是事實，不是說AZ的壞話，而是了解它有極限性，未來第三劑勢必要改打別的疫苗。