行政院依獎章條例特頒給三等楷模獎章及獎章證書，並請台中市政府警察局副局長林國清代為轉頒予韓姓員警的家屬，以表彰功蹟。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市府警察局第六分局警員韓勤，1日下午4時許，因執行勤務發生交通事故，造成頭部顱內出血送往中港澄清醫院急救無效，得年40歲。行政院依獎章條例特頒給三等楷模獎章及獎章證書，請台中市警察局副局長林國清代為轉頒予韓故員家屬，以表彰功蹟。

台中市警局副局長林國清擔任主祭，率各單位主管陪祭。（民眾提供／盧金足台中傳真）

因公執勤英勇離世的韓姓員警，在長官、同事眼中熱忱待人，積極進取，深受民眾肯定、噩耗傳來，袍澤哀痛不已，其犧牲奉獻精神將永存人間，並為全體警察人員典範。

韓姓員警1日下午因執行勤務發生交通事故，造成頭部顱內出血，送往中港澄清醫院急救，經警察局局長蔡蒼柏協請院方全力搶救無效，於2日下午1時31分辭世。

台中市政府警察局立即成立治喪委員會，全力協助處理喪葬、撫卹及後續關懷家屬事宜，14日下午在台中市生命禮儀管理處懷義廳舉行告別式，以警旗覆蓋靈柩，表彰韓故員任職期間之貢獻，場面備極哀榮，於追思公奠後，隨即發引台中市東海火化場火化。

台中市警察局第六分局表示，韓姓員警生前堅守崗位，盡忠職守，勇於任事，忠勤勤務之風範，堪為楷模，行政院依獎章條例特頒給三等楷模獎章及獎章證書，並請台中市政府警察局副局長林國清代為轉頒予韓姓員警的家屬，以表彰功蹟。

警方指出，韓姓員警執行勤務中，恪盡職守，戮力於公，是警界的棟材，犧牲奉獻的精神，堪為全體警察人員典範，以警察最高榮譽，覆蓋警旗，以慰在天之靈。

台中市政府警察局、所屬警察機關各級長官及同仁與各界人士，對韓姓員警因公執行勤務不幸離世之忠勇事蹟，都深感不捨與感傷。